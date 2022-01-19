بالفيديو سبب حريق مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمركز منفلوط محافظة أسيوط

سبب حريق مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمركز منفلوط محافظة أسيوط، يبحث المصريون عن سبب حريق ذلك المسجد، فخرجت الكثير من التكهنات حول أسباب نشوب النيران، لكن ما أراح الأنفس أن الحريق لم يخلف عن أي ضحايا بشرية، أو إصابات بين المواطنين المصريين، كما تمكنت سيارات الإطفاء التي جاءت على الفور من السيطرة على الحريق واطفاء النيران المشتعلة، مع وجود أضرار مادية كبيرة لحقت بالمسجد المشتعل، منها احتراق المنبر وسقف خشبي إضافة إلى محتويات أخرى.

وبعد أن علم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عن احتراق مسجد في مصر، كلف نفسه بالبحث عن سبب حريق مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمركز منفلوط محافظة أسيوط، كونه يبحث عن الحقائق الكاملة ويقدمها للناس دون تحرف أو نقص أو زيادة على مجريات الأحداث التي جرت في المسجد.

سبب حريق مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمركز منفلوط محافظة أسيوط

وعقب إطفاء الحريق باشرت الجهات المختصة المتمثلة بالشرطة والنيابة المصرية بالبحث عن أدلة لمعرفة أسباب الحريق الذي نشب بالمسجد، وأسباب، وهو هي فعل فاعل أم لها علاقة بماس كهربائي أو ما حول ذلك.

وعلى الرغم من أن الأقاويل زادت حول أسباب الحريق، ألا أن بعض المؤشرات كانت تدل على وجود ماسي كهربائي تسبب في حريق المسجد، وخاصة أن المسجد كان مغلقا وخاليا من المصلين أو أي أشخاص أخرين.

سبب حريق مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمركز منفلوط

ولكن الجهات المختصة المصرية، بعد التحري الدقيق، تبين من الفحص والمعاينة الأولية، أن الحريق شب داخل مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط والتهمت النيران أسقف المسجد الخشبية، وجرى إخماد الحريق، دون وقوع إصابات، فيما كشفت الجهات النيابية والشرطة أن سبب الحريق ماس كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لمعرفة أن حدثت بفعل فاعل أو غير لك.

وشهدت جمهورية مصر العربية العام الماضي 2021 عشرات الأحداث في أراضيها والتي أدت إلى مصرع عشرات المواطنين، إذ كان أهم تلك الأحداث حوادث القطارات التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي أودت بحياة المئات.