منسق الأمم المتحدة يدعو لتسهيل مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، جميع الأطراف لتسهيل تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة.

وطالب وينسلاند خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بتسهيل تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة، الذي من شأنه تقليل كلفة إنتاج الكهرباء، وتحسين الخدمة.

على الصعيد ذاته، أوضح المسؤول الأممي أن "الشركاء من دول المنطقة لديهم دور حيوي، وينبغي عليهم بذل الجهود لتشجيع الفصائل الفلسطينية على المضي نحو توافق سياسي يجمع بين قطاع غزة، والضفة الغربية في كيان واحد".

وأشار إلى أن قطاع غزة سيبقى محوريا في إطار دولة فلسطينية مستقبلية كجزء من حل الدولتين.