اعتقال 5 مقدسيين خلال وقفة منددة بهدم منزلي عائلة الصالحية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 م
19 يناير 2022
منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح (4).jpg
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اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 19 يناير 2022، 5 مقدسيين ومتضامنين، خلال مشاركتهم في وقفة نظمت أمام منزل رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة "موشيه ليون"، تنديدًا بهدم منزلي عائلة الصالحية في حي الشيخ جرّاح.

كما نظم عشرات المقدسيين والمتضامنين، وقفة أمام مركز تحقيق "المسكوبية" الاحتلالي في القدس، للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلة الصالحية، والمتضامنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أثناء اقتحامها منزلي عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة قبل هدمهما.

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