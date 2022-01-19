رابط حجز تذاكر لحضور كأس العالم في مونديال قطر 2022.. طالع الأسعار، منذ الآن بدأ متابعو كرة القدم حول العالم، بالبحث عن طرق وآليات لشراء تذاكر مشاهدة مباريات المونديال الذي يقام في قطر لأول مرة في تاريخها، وخاصة أن أشهر معدودة متبقي على انطلاق بطولة كأس العالم التي يترقبها مئات الملايين حول العالم، وخاصة أنها تُنظم مرة كل أربع سنوات، وهو ما يزيد الطلب على متابعتها، والاهتمام بكل تفاصيلها الدقيقة.

أعين محبو كرة القدم العالمية تترقب بفارغ الصبر وضع رابط حجز تذاكر لحضور كأس العالم في مونديال قطر 2022.. طالع الأسعار، وهو ما دفع فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، للبحث عن آلية حجز التذاكر وسعرها خلال الأوقات الحالية.

رابط حجز تذاكر لحضور كأس العالم في مونديال قطر 2022.. طالع الأسعار

وطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم 2022 في دولة قطر، من أجل اتاحة الفرصة لعشاق كرة القدم بمتابعة أحداث ومباريات كأس العالم التي ينتظرونها على أحر من الجمر، كونها زائر عزيز عليهم.

وقامت قطر بتجهيز ملاعبها على أكمل وجه وبكل التكنولوجيا العالمية المتوفرة من أجل إنجاح تنظيم مسابقة كأس العالم 2022، والذي يعتبره العالم حدث يستحق المتابعة.

رابط حجز تذاكر لحضور كأس العالم في مونديال قطر 2022

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فئات التذاكر التي طرحتها لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، إذ صنفتها إلى فئات، تذكرة من أجل حضور مباراة واحدة، إضافة إلى تذكرة لحضور أربع مباريات في استاد مختلف عن الآخر، إضافة إلى تذاكر لحضور جميع المباريات التي ستقام على أرض الدوحة، وكل تذكرة لها سعر خاص بها، وفق ما حددته الفيفا.

وعلى الرغم من تحديد أسعار التذاكر، إلا أن سعر تذكرة المباراة النهائية يختلف تماما عن باقي أسعار تذاكر المباريات الأخرى، كونها لها رونق خاص يحتفي به متابعو كرة القدم حول العالم، وهو ما يجعل استاد الملعب ممتلئ على ملئ ابيه.

كأس العالم في قطر 2022

أسعار تذاكر كأس العالم

وتتوزع أسعار باقات التذاكر المختلفة إلى فئات مختلفة بجانب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتراوح أسعار باقة المباراة الواحدة بين 220 إلى 1606 دولارات للفئة الأولى، و165 إلى 1002 للفئة الثانية، و69 إلى 604 للثالثة، و11 إلى 206 للرابعة، وذلك وفق المباراة المختارة في البطولة.

في حين راوحت أسعار باقة مباريات المنتخب الواحد بين 725 إلى 4314 دولارا للفئة الأولى، و544 إلى 2915 للفئة الثانية، و227 إلى 1616 للفئة الثالثة، وفق المنتخب المختار.

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