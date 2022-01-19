الاحتلال يُفرج عن المقدسية هنادي حلواني بشرط!

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عن المرابطة المقدسية هنادي حلواني، بـ "شرط إبعادها عن المسجد الأقصى في القدس المحتلة لأسبوع، قابل للتجديد لمدة قد تصل إلى ستة أشهر".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة المقدسية حلواني، صباح اليوم، عند إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك.

وعادت المرابطة حلواني إلى المسجد الأقصى المبارك، في 17 ديسمبر الماضي، بعد إبعادها عنه قسرًا لستة أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال، جددت إبعادها للمرابطة حلواني عن "الأقصى" ستة أشهر منتصف يونيو/ حزيران الماضي، إثر إبعاد دام أكثر من نصف سنة.

واستهدف الاحتلال حلواني ومنعها من السفر، وقطع عنها التأمين الصحي، كونها ناشطة وترابط في محيط المسجد الأقصى.