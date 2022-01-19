المنخفض الجوي يضرب أسعار الدجاج في غزة

أكد رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة، مروان الحلو، مساء اليوم الأربعاء، على انخفاض سعر كيلو الدجاج في الأسواق، إذ وصل لـ 9 شواكل بفعل المنخفضات الجوية المتتالية، موضحا، أن السعر الحالي أقل من سعر التكلفة على المربين، وقد يُغرقهم بالديون.

وأرجع الحلو في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تدني أسعار الدجاج إلى انخفاض الحركة الشرائية لدى المواطنين بفعل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، كذلك ارتفاع سعر التكلفة في الشتاء، يُجبر المزارع على عرض منتوجاته من اللحوم البيضاء إلى الأسواق بسعر متدنِ، حتى يتفادى أكبر قدر من الخسائر.

وأوضح، الحلو أن تكلفة كيلو الدجاج على المُزارع في الأيام الحالية "فصل الشتاء بشكل عام" نحو 10 شواكل، بسبب زيادة تكلفة تربية الدجاج المتمثلة بالتدفئة، إذ يحتاج المزارع إلى تشغيل المدفأة ليلا نهارا، ليحافظ على درجة الحرارة اللازمة 30 درجة مئوية، إضافة إلى ارتفاع سعر طن العلف، إذ وصل لـ 2800 شيكل، بزيادة نحو 500 شيكل على الطن الواحد.

وأشار إلى أنهم ليسوا الجهة التي تحصر أضرار مربي الدجاج جراء المنخفض، لكن على حسب اطلاعه فإن الخسائر محدودة جدا.

ويستهلك قطاع غزة نحو 2 مليون دجاجة ونصف، أي بمعدل من 80-100 ألف دجاجة يوميا، إلا أن كمية الاستهلاك تزيد في شهر رمضان المبارك، إذ تصل ما يقارب من 3 ملايين دجاجة.