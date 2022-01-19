سعر النفط يقفز عند أعلى مستوى منذ 8 سنوات

قفز النفط عند أعلى مستوى منذ 2014 مع تزايد القلق بشأن المعروض، ليتجاوز 89 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، في تعاملات الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، بعد أن أدى حريق في خط أنابيب من العراق إلى تركيا إلى توقف الإمدادات لفترة وجيزة، مما زاد المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل لشح في المعروض في المدى القريب.

وتجاوزت عقود برنت مستوى 89 دولارا للبرميل، كما قفزت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من دولارين إلى 87.61 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت العقود الآجلة لخام برنت قد زادت بنحو 48 سنتا بما يعادل 0.6 %، إلى 87.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد صعودها 1.2% في الجلسة السابقة.

وكان خام القياس الأمريكي، قد لامس 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 أكتوبر /تشرين الأول 2014، وذلك حسب "رويترز".

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 66 سنتا أو 0.8% إلى 86.09 دولار للبرميل.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 9 أكتوبر /تشرين الأول 2014.