"الشعبية" وطلائع التحرير يكشفان عن موقفهما من حضور اجتماعات المجلس المركزي

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عدم حضورها اجتماعات المجلس المركزي المزمع عقده في رام الله.

وقالت الجبهة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، "إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وعقد المجلس الوطني يقتضي الارتكاز على مخرجات مؤتمر الأمناء العامين الأخيرة، وضرورة التحضير الجيد، والمسؤول له قبل عقده بالتوافق الوطني الشامل من خلال صيغة الإطار القيادي الذي يضم الأمناء العامين للفصائل كافة دون استثناء، بما يضمن تحقيق الشراكة الوطنية من أجل بناء، وتفعيل المنظمة على أساس برنامج وطني مقاوم، والاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال".