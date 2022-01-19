مخابرات السلطة تعتقل أديب سمودي من جنين

اعتقل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، المحرر أديب مصطفى سمودي (34 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة اليامون بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

والمعتقل سمودي، متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 7 سنوات على فترات، وأفرج عنه في أبريل 2021م.

وسبق أن تعرض السمودي للاعتقال على يد أجهزة أمن السلطة، حيث توفي والده مصطفى سمودي متأثراً بجلطة أصيب بها إثر اعتقاله من أجهزة أمن السلطة في 9 فبراير 2014م.

وتشن أجهزة السلطة حملة استدعاءات، واعتقالات بحق نشطاء، وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، فيما تواصل اعتقال عدداً منهم، دون الكشف عن تفاصيل اعتقالهم، أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.