غزة تسجل أعلى قيمة طلب على الكهرباء اليوم.. طالع القيمة!

أعلنت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الأربعاء، أن أجهزة القياس لدى الشركة سجلت أعلى قيمة طلب على الكهرباء، بالتزامن مع تأثير قطاع غزة بالمنخفض الجوي العميق.

وأوضحت كهرباء غزة، أنه عند الساعة (16:00) سجلت أجهزة القياس أعلى قيمة طلب على الكهرباء حيث بلغت (643.6) ميجاوات ، وأعلى نسبة عجز تحققت منذ بداية المنخفض الأخير حيث بلغت(67.7%).

وبيّنت أن الذروة السابقة كانت بقيمة ( 642) ميجاوات ونسبة عجز (67%) و ذلك يوم الأحد 16يناير 2022 الساعة( 17:00).

وتأثرت الأراضي الفلسطينية، مساء يوم الخميس الماضي، بمنخفض جوي عميق استمر لأيام عدة، صاحبه هطول كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وبرقية، كما سادت أجواء من البرودة الشديدة والصقيع التي وصلت في بعض المناطق لأقل من الصفر درجة مئوية.