"العمل الحكومي بغزة" تعلن تمديـد حملـة تخفيض تـراخيص المركبـات لمـدة شـهر إضـافي

أعلنت لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء عن تمديـد العمل بحملـة تخفيض تـراخيص المركبـات لمـدة شـهر إضـافي حتـى نهايـة شهر فبراير 2022م.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، :" بناء على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي، في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء؛ اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من الجهات الحكومية حول تعاملها مع الأحوال الجوية السائدة، والتداعيات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، والتدخلات التي تمت، وتوقفت اللجنة بالتقييم عند بعض جوانب الأداء، اتخذت لجنة المتابعة القرارات التالية:

🔻دعـم الأسـر المتضررة جراء المنخفض الجـوي، بمبلغ عاجل قيمته (168 ألف دولار) وتقديم المساعدات اللازمـة عبر وزارتـي التنميـة الاجتماعيـة، والأوقـاف والشـؤون الدينيـة.

🔻إنشاء صندوق السلامة المرورية، وتخصيص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية للإنفاق على: تحسين وتأهيل الطرق، حوافز للسائقين الملتزمين وتطوير الحالة المرورية.

🔻إعفـاء المنشـآت والمحـال التجاريـة المتضـررة خـلال عـدوان 2021م مـن كافة الرسوم الحكومية المستحقة عـن العـام 2021م، على أن تتكفـل وزارة الماليـة بتغطية قيمة هذه المبالغ.

🔻صرف مبلـغ مالـي لمنتخب فلسطين لكرة القدم للاعبين ذوي البتر في مهمة المشاركة في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم، ومبلغ آخر لـدعـم نـادي الصداقة في مهمة تمثيل فلسطين للمشاركة في البطولة العربية لكرة الطائرة.

🔻الموافقة على صرف مساعدات ماليـة للنقابات المهنيـة، للمساهمة في دعم الأنشطة النقابية، بالتنسيق المشترك بين وزارة المالية ووزارة العدل.

🔻تكليف وزارة المالية بصـرف كشـف الطلبات المعتمدة للصـرف مـن المستحقات لأغراض الزواج عن شهر 7/2020م، وصـرف آخـر كشـفين معتمـدين لأغراض العلاج.

🔻صـرف الربع الثالـث مـن مكافـآت الثانويـة العامـة يـوم الخميس الموافـق 20/1/2022م بقيمة (2 مليون شكل).

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

⭕️ تصريح صحفي:

بناء على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي، في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء؛ اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من الجهات الحكومية حول تعاملها مع الأحوال الجوية السائدة، والتداعيات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، والتدخلات التي تمت، وتوقفت اللجنة بالتقييم عند بعض جوانب الأداء.

وأشادت اللجنة بحالة التكاتف الوطني والجهود الفصائلية والمجتمعية في مساندة عمل لجنة طوارئ الشتاء الحكومية والبلديات، وأثنت على أداء الطواقم الحكومية العاملة واستعدادها العالي لأداء الواجب، وأكدت على ضرورة استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، ومضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي للتخفيف من تداعيات وأضرار الأحوال الجوية، وتعزيز عمل البلديات وتوفير ما يلزمها بشكل عاجل لإتمام عملها، وسرعة الانتهاء من حصر الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية.

وقد اتخذت لجنة المتابعة القرارات التالية:

🔻دعـم الأسـر المتضررة جراء المنخفض الجـوي، بمبلغ عاجل قيمته (168 ألف دولار) وتقديم المساعدات اللازمـة عبر وزارتـي التنميـة الاجتماعيـة، والأوقـاف والشـؤون الدينيـة.

🔻إنشاء صندوق السلامة المرورية، وتخصيص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية للإنفاق على: تحسين وتأهيل الطرق، حوافز للسائقين الملتزمين وتطوير الحالة المرورية.

🔻إعفـاء المنشـآت والمحـال التجاريـة المتضـررة خـلال عـدوان 2021م مـن كافة الرسوم الحكومية المستحقة عـن العـام 2021م، على أن تتكفـل وزارة الماليـة بتغطية قيمة هذه المبالغ.

🔻صرف مبلـغ مالـي لمنتخب فلسطين لكرة القدم للاعبين ذوي البتر في مهمة المشاركة في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم، ومبلغ آخر لـدعـم نـادي الصداقة في مهمة تمثيل فلسطين للمشاركة في البطولة العربية لكرة الطائرة.

🔻الموافقة على صرف مساعدات ماليـة للنقابات المهنيـة، للمساهمة في دعم الأنشطة النقابية، بالتنسيق المشترك بين وزارة المالية ووزارة العدل.

🔻تمديـد العمل بحملـة تخفيض تـراخيص المركبـات لمـدة شـهر إضـافي حتـى نهايـة شهر فبراير 2022م.

🔻تكليف وزارة المالية بصـرف كشـف الطلبات المعتمدة للصـرف مـن المستحقات لأغراض الزواج عن شهر 7/2020م، وصـرف آخـر كشـفين معتمـدين لأغراض العلاج.

🔻صـرف الربع الثالـث مـن مكافـآت الثانويـة العامـة يـوم الخميس الموافـق 20/1/2022م بقيمة (2 مليون شكل).

🔻إقرار تسهيلات لتجار ومحطات الوقود العاملة، بزيادة الفترة المخصصة لسداد الالتزامات المترتبة عليهم.

🔻تكليـف وزارة الماليـة بتلبيـة احتياجـات وزارة الصـحة العاجلـة لتشـغيل المستشفى الميداني الإماراتي.

🔻الموافقة على تشکیل لجنة وطنیة للتعامل مع قضایا الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية شبكة الأجسام الممثلة لذوي الإعاقة، والعديد من المؤسسات الرسمية والأهلية.

🔻 اعتماد تشکیل لجنة حكومية برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتقییم أداء البلدیات، بحيث تضم في عضويتها مختصين وكفاءات أكاديمية ومهنية.

🔻الموافقـة علـى سـفـر وفـد من وزارة الزراعـة لجمهوريـة مصـر العربية للتباحث حول الاستفادة من الخدمات البيطرية، وعملية استيراد بيض التفريخ.

المكتب الإعلامي الحكومي

الأربعاء 19 يناير 2022م