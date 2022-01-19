وفد "إسرائيلي" يصل الخرطوم ويلتقي بالبرهان

وصل وفد "إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وقد ألتقى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وقادة عسكريين كبار.

وأكدت قناة "كان" العبرية، أن المسؤولين "الإسرائيليين" سيعقدون اجتماعا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان.

وأشارت القناة، إلى أنه من المتوقع أن يعود الوفد إلى كيان الاحتلال في وقت لاحق اليوم.

وكان عبد الفتاح البرهان، قد أكد، في وقت سابق، أن ملف العلاقة مع (إسرائيل) كان ضروريا لإعادة بلاده إلى المجتمع الدولي.

الجدير بالذكر، أن السودان وقعت في أكتوبر 2022 على اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.