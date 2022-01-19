هنية يهاتف عائلة الشهيد محمود المبحوح في ذكرى اغتياله

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاربعاء، عائلة الشهيد محمود المبحوح القيادي في حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام في ذكرى اغتياله قبل 12 عاما.

واستعرض هنية خلال اتصاله، مشوار القائد محمود المبحوح الجهادي والنضالي ودوره في تأسيس كتائب القسام إلى جانب إخوانه، مشيرًا إلى العديد من العمليات الجهادية البطولية التي كان له دور كبير في تنفيذها، فهو من أسر الجندي" آفي سبورتس" للإفراج عن الأسرى، مؤكدًا أن الطريق الذي بدأه الشهيد المبحوح في خطف وأسر الجنود لن تتركه المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام.

وقال إن المبحوح واصل جهاده حتى ارتقائه شهيدًا إثر عملية اغتيال جبانة بعد مشوار مشرف وطويل في مقارعة الاحتلال الصهيوني داخل غزة وخارجها.

وجدّد هنية تأكيده أن اغتيال قادة حماس وارتقاءهم شهداء لا يزيدها إلا قوةً وإصرارًا على دحر الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات، داعيًا الله أن يجعل مثواه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.