ممثل "الجهاد" في لجنة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد وصل إلى مرحلة الموت الحقيقي

أكد ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن الأسير ناصر أبو حميد وصل إلى مرحلة الموت الحقيقي بسبب سياسة الإهمال الطبي المتبعة ضد الأسرى.

وقال مزهر خلال حديث لـ" إذاعة صوت الأسرى "، إن" سياسة الإهمال الطبي تأتي بقرار من أعلى الهرم الصهيوني من أجل الانتقام وقتل الأسرى"، مؤكداً أن الحركة الوطنية الأسيرة قدمت 73 أسير بسبب سياسية الإهمال الطبي .

ولفت إلى أن هناك أكثر من 20 أسير مريض بمرض سرطان، وهناك 300 أسير بحاجة لعمليات جراحية، مناشداً كافة المؤسسات الدولية من أجل الإفراج عن الأسير المريض أبو حميد.

وحمل ممثل حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات ، داعياً الإعلام الفلسطيني لتخصيص مساحة أوسع للحديث حول قضية الأسير أبو حميد والأسرى المرضى.