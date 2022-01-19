محكمة الاحتلال في القدس تصدر قرارًا جديدًا بشأن المعتقلين من عائلة صالحية

أصدرت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، قرارًا بإطلاق سراح سبيل جميع المعتقلين من عائلة محمود صالحية من سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعد اعتقال دام لساعات عدة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن "محكمة الاحتلال في القدس أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل جميع المعتقلين من عائلة محمود صالحية، لكن القرار ينفذ بعد الساعة الرابعة من عصر اليوم".

وأضافت أنه في حال قدمت شرطة الاحتلال طلب استئناف سيمدد اعتقالهم، وفي حال لم تقدم سيتم الإفراج عنهم بعد الساعة الرابعة".

وهددت سلطات الاحتلال عائلة محمود صالحية، الأسبوع الحالي، بهدم منزله في حي الشيخ جراح بالقدس، بعد أن هدمت محلاته التجارية الأربعة، وتأتي تلك الاعتداءات في إطار محاولة العدو تفريغ حي الشيخ جراح من السكان لصالح المستوطنين.