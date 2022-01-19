بيروت: وفد من "الجهاد" بقيادة الشيخ عزام يلتقي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة

التقى وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يتقدمه عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، مؤخراً، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة الشيخ ماهر حمود، في مقر الاتحاد بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات حول القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أن المقاومة، وبمساندة حلفائها، ستُفشل كل المؤامرات والمشاريع الصهيونية والأميركية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء التنويه إلى الدور الذي يؤديه اتحاد علماء المقاومة والدعاة المخلصون من أجل تحقيق الوحدة، وحشد طاقات الأمة، في سبيل تحرير فلسطين.

كما تطرق المجتمعون إلى الأوضاع في قطاع غزة، في ظل الحصار الخانق، وتأثيره على الحاضنة الشعبية للمقاومة، وقد أشادوا بصمود أهلنا وبسالتهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ولا سيما في معركة "سيف القدس" التي تجلى فيها تلاحم الشعب الفلسطيني وفصائل مقاومته بأبهى صورته.

وفي الختام، حيّا المجتمعون الأسرى الفلسطينيين، الذين يخوضون معركة مفتوحة مع الاحتلال، ويواجهون العدو بأمعائهم الخاوية، ويكسرون إرادته، رغم القيود في الزنازين والمعتقلات الصهيونية.