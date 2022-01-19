موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022 .. وحجز التذاكر وأسعارها

موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022 وحجز التذاكر ، أشهر قليلة وتفصلنا عن بدء مونديال قطر الجديد وسط ترقب كبير من قبل المتابعين وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء دول العالم ، إذ بدأ هؤلاء بالبحث على مواقع الانترنت لا سيما موقع جوجل الشهير في معرفة بداية مباريات كأس العالم وهو الأمر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل مع تردد القنوات الناقلة إلى جانب أسعار حجز مقاعد المونديال .

الترقب الشديد والبحث في معرفة موعد أول مباراة في كأس العالم ومونديال قطر 2022 دفع فريق الموقع إلى الاهتمام والحرص الكبير إلى كتابة هذه السطور التي توضح لكم أول موعد لأول مباراة والتي تقام في إحدى الملاعب بالدوحة ، وبمجرد الانتهاء من المقالة ستتمكنون من معرفة التفاصيل كاملة وهي على النحو التالي :

موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022

وعن موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022 ، ستنطلق بطولة مونديال قطر في 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

كما ستقام المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة (10:00 تغ)، على ملعب البيت بمدينة الخور، الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج.

موعد المباراة النهائية في كأس العالم بمونديال قطر 2022

أما عن موعد المباراة النهائية في مونديال قطر 2022 ، فإن الدور نصف النهائي يكون 13 و14 ديسمبر، فيما تجرى المباراة النهائية على ملعب لوسيل يوم 18 من الشهر نفسه.

ونشير لكم إلى أن ملعب لوسيل التي ستقام عليه المباراة النهائية ، يتسع لـ 80 ألف متفرج.

رابط حجز مقاعد كأس مونديال قطر 2022

ونستكمل معكم عن باقي المقالة ، إذ تبدأ المرحلة الأولى عند الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت الدوحة، وتختتم في 8 من فبراير المقبل عند الواحدة ظهراً، وتتاح خلالها الفرصة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: qatar2022.qa/tickets.

أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر

الافتتاح: تبدا من 1100- 2250 ريال

- دور المجموعات: 250- 800 ريال

- دور الـ16: 360- 1000 ريال

- دور الـ8: 750- 1550 ريال

- دور الـ4: 1300- 3480 ريال

- النهائي: 2200- 5850 ريال

الأسعار بالريال القطري

ملاعب مونديال قطر 2022

تردد قناة بي إن سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات 2022 لمشاهدة كأس العالم 2022

القمر القنوات التردد الإستقطاب معدل الترميز

Nilesat beIN SPORTS HD 1،2،3،4 12264 أفقي 27500

Nilesat beIN SPORTS HD 5،6،7،8 12475 رأسي 27500

Nilesat beIN SPORTS HD 9،10،16 12245 رأسي 27500

Nilesat beIN SPORTS HD 11،12،13،14 10853 أفقي 27500

Nilesat beIN SPORTS HD 15 12284 رأسي 27500