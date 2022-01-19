موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022 .. وحجز التذاكر وأسعارها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:37 م
19 يناير 2022
موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022 .. وحجز التذاكر وأسعارها
اعلان اسفل صورة الخبر

موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022 وحجز التذاكر ، أشهر قليلة وتفصلنا عن بدء مونديال قطر الجديد وسط ترقب كبير من قبل المتابعين وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء دول العالم ، إذ بدأ هؤلاء بالبحث على مواقع الانترنت لا سيما موقع جوجل الشهير في معرفة بداية مباريات كأس العالم وهو الأمر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل مع تردد القنوات الناقلة إلى جانب أسعار حجز مقاعد المونديال .

الترقب الشديد والبحث في معرفة موعد أول مباراة في كأس العالم ومونديال قطر 2022 دفع فريق الموقع إلى الاهتمام والحرص الكبير إلى كتابة هذه السطور التي توضح لكم أول موعد لأول مباراة والتي تقام في إحدى الملاعب بالدوحة ، وبمجرد الانتهاء من المقالة ستتمكنون من معرفة التفاصيل كاملة وهي على النحو التالي :

موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022

وعن موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022  ، ستنطلق بطولة مونديال قطر في 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

كما ستقام المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة (10:00 تغ)، على ملعب البيت بمدينة الخور، الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج.

موعد المباراة النهائية في كأس العالم بمونديال قطر 2022

أما عن موعد المباراة النهائية في مونديال قطر 2022 ، فإن الدور نصف النهائي يكون 13 و14 ديسمبر، فيما تجرى المباراة النهائية على ملعب لوسيل يوم 18 من الشهر نفسه.

ونشير لكم إلى أن ملعب لوسيل التي ستقام عليه المباراة النهائية ، يتسع لـ 80 ألف متفرج.

رابط حجز مقاعد كأس مونديال قطر 2022

ونستكمل معكم عن باقي المقالة ، إذ تبدأ المرحلة الأولى عند الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت الدوحة، وتختتم في 8 من فبراير المقبل عند الواحدة ظهراً، وتتاح خلالها الفرصة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: qatar2022.qa/tickets.

أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر

الافتتاح: تبدا من 1100- 2250 ريال

- دور المجموعات: 250- 800 ريال

- دور الـ16: 360- 1000 ريال

- دور الـ8: 750- 1550 ريال

- دور الـ4: 1300- 3480 ريال

- النهائي: 2200- 5850 ريال

الأسعار بالريال القطري

ملاعب مونديال قطر 2022

تردد قناة بي إن سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات 2022 لمشاهدة كأس العالم 2022

القمر            القنوات                  التردد      الإستقطاب   معدل الترميز

      Nilesat beIN SPORTS HD 1،2،3،4              12264                 أفقي            27500

     Nilesat  beIN SPORTS  HD 5،6،7،8           12475         رأسي           27500

    Nilesat   beIN SPORTS  HD 9،10،16         12245         رأسي           27500

     Nilesat  beIN SPORTS  HD 11،12،13،14          10853          أفقي            27500

     Nilesat  beIN SPORTS  HD 15       12284          رأسي           27500

 

 

#كأس العالم #مونديال قطر 2022 #موعد أول مباراة في كأس العالم بمونديال قطر 2022 #موعد أول مباراة في كأس العالم #موعد المباراة النهائية في كأس العالم بمونديال قطر 2022 #أسعار حجز مقاعد كأس مونديال قطر 2022 #رابط حجز مقاعد كأس مونديال قطر 2022 #تردد قناة بي إن سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات #مشاهدة كأس العالم 2022 #ملاعب مونديال قطر 2022

متعلقات