تشافي: كنت صادقا مع ديمبلي.. ورسالتي إليه واضحة

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن موقف الفرنسي عثمان ديمبلي أصبح معقدا مع الفريق الكتالوني، بسبب رفضه تجديد عقده.



وقال تشافي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا: "بيلباو فريق قوي للغاية، ولديه أحد أفضل المدربين الإسبان. يخرجون بسرعة في الهجمات العكسية، ويمتلك الفريق أحد أفضل أجياله على المستوى البدني، لكننا نريد الذهاب بعيدًا في المنافسة".



وعن ديمبلي أوضح: "نحن في وضع معقد وصعب، واتخذ النادي قرارا بأنه إذا لم يجدد اللاعب عقده، فلا بد من إيجاد مخرج، وشخصيًا كنت صادقًا جدًا معه في الحديث، والوضع الحالي ليس جيدًا لأي شخص، ويجب أن نقرر ما هو الأفضل للنادي".



وحول الانتقادات لبوسكيتس، رد: "إنهم ينتقدونني أيضًا حين لا أحقق النتائج المطلوبة، وبالنسبة لي سيرجيو لاعب أساسي، وبالتأكيد هو يعرف أخطاءه، لكنه لاعب مهم جدًا، ويجب تجنب السلبيات. بوسكيتس هو الأفضل في العالم في مركزه".



وأضاف: "نحن في برشلونة، والانتقادات أمر طبيعي ويجب أن نقبلها، وأتذكر الجدال حول بوسكيتس في 2010 مع المنتخب ووقتها كنا أبطال العالم. علينا أن نثابر ونحسن الأداء والنتائج".



وبسؤاله عن تصريحات وكيل ديمبلي الأخيرة، أجاب: "لا أقلل من احترام أي شخص، لكن الرسالة واضحة، إما التجديد أو إيجاد مخرج".



وحول سفر ديمبلي رفقة الفريق لمواجهة بيلباو، علق: "غدًا سوف نقرر".



واستكمل: "فاتي بدأ مسيرته كمهاجم صريح، لكنه يتكيف أيضًا بشكل جيد جدًا كجناح، وظهر بمستوى رائع في كأس السوبر، وهو لاعب مذهل".



وقال: "ممفيس ديباي يعاني من بعض المشكلات البسيطة، وغدًا سنقرر موقفه، ويمكن أن يلعب في الهجوم أنسو أو جوتجلا أو فيران توريس".



وواصل: "فيران توريس كان يفتقر إلى وتيرة المنافسة، وكان هذا الأسبوع إيجابيا للغاية بالنسبة له، وهو جاهز بنسبة 100%، ويجب أن يكون مهما لنا غدًا".



وأردف: "أنا دائمًا متفائل، وإذا تعافى المصابون سأكون أكثر إيجابية، ويجب تحسين الأمور والنتائج ونكون أكثر فعالية، والمشاعر جيدة جدًا وأرى تحسنًا يوميًا داخل الفريق".



وأشار تشافي إلى أنه من الضروري أن يصل النادي لاتفاق مع المدافع أراوخو للتجديد، مؤكدًا أنه سعيد بأدائه والتزامه.



وأكد مدرب البارسا، أن داني ألفيس لاعب مهم للفريق، وسيظل مع البلوجرانا حتى نهاية الموسم، ثم يتم اتخاذ القرار حول استمراره.