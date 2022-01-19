وزير التنمية الاجتماعية برام الله يكشف لـ"فلسطين اليوم" موعد صرف مخصصات الشؤون

كشف وزير التنمية والشؤون الاجتماعية برام الله، د. أحمد المجدلاني، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لما يقارب 115 ألف أسرة في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وأكد المجدلاني، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه "لا موعد محدد لصرف شيكات الشؤون من الدفعة الجديدة حتى الآن"، موضحًا أن وزارة التنمية تسعى جاهدةً من أجل تأمين مخصصات الصرف بالتنسيق مع الحكومة في رام الله والجهات المانحة منها الاتحاد الأوروبي".

وقال وزير التنمية الاجتماعية: إنه "حال تأمين المساعدات النقدية فإن الوزارة ستصرفها على المنتفعين، وسيتم الإعلان عن ذلك عبر بيان أو على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة".

وكان الوزير أحمد المجدلاني، قد قال في تصريح صحفي سابق لـ"فلسطين اليوم": إن " سبب تأخر صرف شيكات الشؤون لأشهر عدة يعود إلى الوضع المالي الصعب التي تُعاني منه موازنة السلطة بسبب العقوبات "الإسرائيلية" عليها، والسيطرة على أموال المقاصة.

وأشار الوزير، إلى أن الدول المانحة تقدم ما نسبته 28 بالمئة في المساهمة بتوفير مخصصات الشؤون.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عدم قدرته على توفير مساهمة في مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري.

وبين مسؤول الإعلام بالمفوضية الأوروبية في القدس، شادي عثمان، أن السبب في عدم القدرة على توفير مخصصات الشؤون، يعود لأسباب فنية فقط.

وقال عثمان إن "الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذا العام كان على تواصل مع السلطة وأبلغها بتأخر المساعدات الأوروبية لأسباب فنية مرتبطة بموضوع البرمجة الأوروبية المتعددة السنوات وهو ما يحدث كل دورة تمويلية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يساهم في ثلث المخصصات الاجتماعية تقريبا والباقي تدفعه السلطة".

ويبلغ عدد المنتفعين من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة 80 ألف أسرة بواقع 94 مليون و461 الف شيكل، في المقابل يستفيد 35147 أسرة من الضفة المحتلة بواقع 30مليون 566 الف شيقل.