تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السودان في أمم إفريقيا 2021، يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني منافسة السودان مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات مع منتخب السودان.

وجدد منتخب مصر آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على منتخب غينيا بيساو 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة المقامة حاليًا في الكاميرون.

ويدين المنتخب المصري بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السودان في أمم إفريقيا 2021

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السودان في أمم إفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد.



موعد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

الجولة الثالثة: مصر مع السودان في التاسعة مساءً الأربعاء 19 يناير 2022.

مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا

19 يناير 2022

مصر × السودان - الساعة 9 مساءًً

غينيا بيساو × نيجيريا - الساعة 9 مساءًً

20 يناير 2022

سيراليون × غينيا الاستوائية - الساعة 6 مساءًً

الجزائر × كوت ديفوار - الساعة 6 مساءًً

جامبيا × تونس - الساعة 9 مساءًً

مالى × موريتانيا - الساعة 9 مساءًً

موعد مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة بأمم إفريقيا

يلتقي المنتخب المصري في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات مع منتخب السودان اليوم الأربعاء 19 يناير في التاسعة مساءً.

ويلعب منتخب غينيا بيساو مع منتخب نيجيريا في نفس اليوم بنفس التوقيت.

قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا على النحو التالي: