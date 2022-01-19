داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الخميس

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (20يناير).

وبينت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن السفر سيكون للحافلتان: الأولى والثانية والثالثة من الكشف الجديد رقم (2022/4)، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت الهئية إلى أن موعد إجراء فحص كورونا للحافلات الأولى والثانية والثالثة من الكشف الجديد سيكون يوم غدٍ الخميس في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما أشارت إلى مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الخميس 1/20: فحص الحافلات (4-6).

- الأحد 1/23: فحص الحافلات (7-9).

- الإثنين 1/24: فحص الحافلة العاشرة.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (2022/4) هنا

وكشف الجوازات المصرية رقم (2022/3) هنا

وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/