الصحة بغزة: القطاع مقبل على موجة وبائية عنيفة قد تؤدي الى شل المرافق الحياتية الأساسية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن المنحني الوبائي في قطاع غزة يسير بشكل تصاعدي يثير القلق، مما يؤكد دخول القطاع في موجة رابعة سريعة التفشي.

جاء ذلك في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أوضحت فيه الوزارة أن قطاع غزة لايزال يعاني من سلالة دلتا إلى جانب وجود إصابات متزايدة بمتحور أوميكرون، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة المطعمين 30% من إجمالي السكان من الذين حصلوا فقط على الجرعة الأولى، فيما تقل نسبة من تلقوا الجرعة الثانية والثالثة عن ذلك بكثير.

وأشارت الوزارة إلى أن التهاون بإجراءات السلامة والوقاية مع تدني نسبة التطعيم هما عاملان خطيران سيأديان الى الدخول في موجة رابعة عنيفة من متحور أوميكرون، مطالبة كافة مؤسسات المجتمع والمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والمجتمعي وتهوية الأماكن والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة حول تطورات ومستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة /

تتابع وزارة الصحة التطورات الخطيرة التي تشهدها دول العالم والمنطقة المحيطة بقطاع غزة من تصاعد للحالة الوبائية جراء الانتشار المتسارع للمتحور الجديد لفيروس كوفيد 19 " اوميكرون" وما نتج عنه من زيادة مخيفة لإعداد الإصابات المسجلة والتي قد تؤثر بشكل خطير على قطاع غزة المكتظ بالسكان، حال الدخول في موجة جديدة.

👈🏻 وحرصاً من وزارة الصحة على إطلاع الجمهور على آخر مستجدات الوضع الوبائي في قطاع غزة، فإنها تشير الى ما يلي:

▪️ أن الكثافة السكانية في قطاع غزة تجعله أكثر عرضه للدخول في موجة رابعة عنيفة لمتحور أوميكرون بين المواطنين في فترة زمنية قصيرة قد تؤدي الى شل المرافق الحياتية الاساسية للمواطنين.

▪️ المنحني الوبائي في قطاع غزة يسير بشكل تصاعدي يثير القلق، مما يؤكد دخول القطاع في موجة رابعة سريعة التفشي.

▪️ قطاع غزة لايزال يعاني من سلالة دلتا إلى جانب وجود إصابات متزايدة بمتحور اوميكرون، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة المطعمين 30% من إجمالي السكان من الذين حصلوا فقط على الجرعة الأولى، فيما تقل نسبة من تلقوا الجرعة الثانية والثالثة عن ذلك بكثير.

▪️ التهاون بإجراءات السلامة والوقاية مع تدني نسبة التطعيم هما عاملان خطيران سيأديان الى الدخول في موجة رابعة عنيفة من متحور اوميكرون.

▪️ الدراسة التحليلية لإحصائيات الموجات الثالثة أشارت الى أن 92% من الحالات المصابة كانت لغير المطعمين وأن 95% من الوفيات كانت لأشخاص غير مطعمين وكذلك 100% من وفيات السيدات الحوامل كانت من غير المطعمات(22 سيدة حامل) ، وهو ما يؤكد فعالية اللقاح في الوقاية والحد من المضاعفات الخطيرة للإصابة بمتحورات كوفيد 19.

👈🏻 وفي ضوء المعطيات السابقة، تؤكد وزارة الصحة على التالي:

🔹 أن خلية الأزمة الخاصة بجائحة كوفيد 19 وكافة لجانها الاستشارية والفنية في حال انعقاد دائم لمتابعة تطورات الحالة الوبائية.

🔹 العمل على مدار الساعة لتعزيز مقومات المنظومة الصحية وابقائها في اعلى درجات الجهوزية والاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة والتداعيات الخطيرة لمتحور أوميكرون شديد سرعة الانتشار.

🔹 ضرورة الاستجابة لحملات التطعيم التي تنظمها الصحة في المؤسسات الرسمية والمجتمعية والجامعات والمدارس (فوق سن 12 عام) والسيدات الحوامل ،من أجل رفع نسبة المناعة المجتمعية المطلوبة لمواجهة الجائحة والتي اثبتت نجاعتها في الدول المختلفة.

🔹 نطالب كافة مؤسسات المجتمع والمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والمجتمعي وتهوية الأماكن والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

🔹 نطالب المواطنين للمسارعة في استكمال تحصين أنفسهم بالجرعات المستحقة، لرفع نسبة المناعة المجتمعية ضد الفيروس، وخصوصا تلقي الجرعة الثانية والثالثة.

نتمنى السلامة للجميع، وحمى الله ابناء شعبنا من الوباء والبلاء

وزارة الصحة الفلسطينية.. قطاع غزة

الأربعاء 19/1/2022