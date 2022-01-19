بالفيديو الاحتلال يعتدي على المواطن محمود صالحية في القدس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على المقدسي محمود صالحية أثناء نقله من مركز التحقيق التابع سلطات الاحتلال في القدس المحتلة.

وتظهر مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء قوات الاحتلال على المواطن صالحية بالدفع بعد رفعه علامات النصر أثناء نقله من مركز التحقيق.

وهددت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي صالحية، الاسبوع الحالي، بهدم منزله في حي الشيخ جراح بالقدس، بعد أن هدمت محلاته التجارية الأربعة، وتأتي في إطار محاولة العدو تفريغ حي الشيخ جراح من السكان لصالح المستوطنين.

وأفاد المواطن المقدسي، محمود صالحية، يوم الإثنين الماضي، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في ساعات الصباح الباكر أربعة محالات تجارية، وهددت بهدم منزلين للعائلة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقال صالحية، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن "آليات الاحتلال هدمت أربعة محالات تجارية تملكها العائلة في الشيخ جراح، وتضم: محل حلاقة، ومعرض سيارات ومشتلاً زراعيًا"، مشيرًا إلى أن "عملية الهدم تمت بدون سابق إنذار".

وأضاف المواطن المقدسي، صالحية، أن أعداد كبيرة من قوات الاحتلال تتواجد أمام منزلهما، وتحاول طردهم منها قسرًا، تمهيدًا لهدمهما بالجرافات، كما وضعت حواجز حديدية، ومنعت المواطنين من الاقتراب إلى أرضهم المعروفة بـ"عقار صالحية".

ذكر أن الشرطة "الإسرائيلية" تعتزم إخلاء المنزل، تمهيدًا لتسليمه للمستوطنين، وكانت تلك القوات قد اقتحمت البيت لإجبار العائلة على إخلاءه.

وأكد أن أفراد عائلته تتصدى بكل قوة لمحاولات جرافات الاحتلال المدعومة من حكومة نفتالي بينت، بهدم المنزل، والتي تأتي ضمن تعزيز تواجد المستوطنين، وتمكينهم في المدينة المحتلة.

ودعا مقدسيون، اليوم، المواطنين بالتوجه إلى منزل عائلة صالحية المرابطة في منزلها بحي الشيخ جراح، رفضًا لمحاولات الاحتلال إخلاء المنزل تمهيدًا لهدمه.