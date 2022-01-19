باريس يفقد الأمل في الإبقاء على مبابي

أكد المذيع الإسباني جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "الشيرنجيتو"، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حسم قراره بشأن تجديد عقده مع الفريق.



وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان حاول تقديم عرض جديد لمبابي من أجل تجديد عقده لمدة عامين، بدلًا من الرحيل مجانًا في الصيف المقبل.



ومع ذلك، ووفقًا لما ذكره بيدريرول، فإن مبابي رفض جميع الاقتراحات المقدمة سان جيرمان، على الرغم من المقابل المالي الضخم الذي تم عرضه عليه.



وأوضح بيدريرول، أن إدارة سان جيرمان فقدت الأمل في الإبقاء على مبابي، بعدما رفض عروضًا كثيرة للتجديد.



وختم بيدريرول، حديثه حول هذا الملف بالقول: "أؤكد لكم أن مبابي سيلعب لريال مدريد بالموسم المقبل".