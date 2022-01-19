أبرز مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022، يشهد اليوم العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بداية من منافسات اليوم 11 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ومباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي، ومباريات من دور الستة عشر في كأس إيطاليا.

مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

والبداية ستكون من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تقام مباراتي الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة، التي تضم مصر والسودان.

ديربي وادي النيل بين مصر والسودان، فيما تجمع المباراة الثانية بين نيجيريا وغينيا بيسار، وتقام المباراتين في نفس التوقيت.

مباريات الدوري الإنجليزي نشهد إقامة مباراتين مؤجلتين، الأولى تجمع بين ليستر سيتي وتوتنهام، والثانية يحل فيها مانشستر يونايتد ضيفًا على برينتفورد.

مباريات الدوري الإسباني

وتتواصل مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني، حيث تقام مباراتين أيضًا، الأولى بين سيلتا فيجو وأوساسونا، فيما ستكون الثانية مباراة قمة يحل فيها إشبيلية ضيفًا على فالنسيا.

مباريات الدوري الفرنسي

أما في الدوري الفرنسي، فتقام ثلاث مباريات مؤجلة، أبرزها مواجهة ليل ولوريان.

أبرز مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 "19-1-2022"





مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - السودان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max غينيا بيساو - نيجيريا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 Max

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - توتنهام 21:30 مصر، 22:30 السعودية bein sports premium 2 HD برينتفورد - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports premium 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 21

مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - أوساسونا 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sports HD 1 فالنسيا - إشبيلية 22:30 مصر، 23:30 السعودية bein sports HD 1

الدوري الفرنسي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة كليرمون - ستراسبورج 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sports HD 2 ليل - لوريان 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sports HD 3 مونبيلييه - تروا 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sports HD 4



مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

كأس إيطاليا - دور الـ16