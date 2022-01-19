جلسة نهائية تحسم مصير ديمبلي مع برشلونة

يستعد برشلونة لحسم مصير لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الذي سيتم مع وكيله موسى سيسوكو، وذلك بحسب تقرير صحفي إسباني.

وكانت أنباء قد ترددت عن رفض ديمبلي العرض الذي قدمه برشلونة لتجديد عقده، وإبلاغ اللاعب النادي بنيته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.



فيما أفادت تقارير أخرى بأن ديمبلي نقل لتشافي رغبته في تمديد عقده مع الفريق، وأنه سعيد باللعب تحت قيادته، وبالبقاء في مدينة برشلونة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاجتماع سيشهد حضور ممثلي مجلس إدارة برشلونة، والمدير الفني تشافي هيرنانديز، بالإضافة إلى وكيل ديمبلي.



وسيشهد الاجتماع محاولة التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد، وإلا سيتم سيتم غلق الملف نهائيًا.



وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تتجه لتجميد ديمبلي ووضعه في المدرجات، ما لم يجدد تعاقده، في حين أن تشافي يفضّل الاعتماد على اللاعب كونه واحد من العناصر الأساسية للفريق.



وكان سيسوكو قد هاجم إدارة برشلونة في تصريحات صحفية، قال فيها: "إنها حركة ضغط لن تجدي مع أشخاص مثلنا، وربما يمكنها أن تؤثر على وكلاء آخرين، وأنا هنا للدفاع عن مصالح اللاعبين".



وأضاف: "لسنا هنا للحديث عن النقاشات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يجب قول الحقيقة، لدينا بالفعل مطالب ملحة، لكننا أظهرنا أن المال ليس المعيار الأول، وإلا فلن يكون عثمان هنا حاليًا، وإذا أراد برشلونة التفاوض فعليه محاولة الجلوس على الطاولة معنا".



وختم: "لم يعد هناك أي نقاش، بل تهديدات فقط بعدم اللعب مع الفريق، وسوف نعمل على حفظ حقوق ديمبلي".