التعليم تقرر استمرار تأخير الدوام الصباحي حتى الثالث من الشهر المقبل

قررت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء 19/1/2022، تأخير بدء الدوام الصباحي للساعة 8 صباحاً حتى 3/2/2022.

وأفادت وزارة التربية والتعليم العالي، أن الوزارة قررت تأخير الدوام للمدارس الحكومية وكالة خاصة رياض الأطفال تأخير بدء الدوام للساعة 8 صباحا حتى تاريخ 3/2/2022.

وجاء القرار، في ظل الأجواء الباردة السائدة حالياً تقرر الاستمرار بتأخير موعد بدء دوام المدارس الحكومية والخاصة والوكالة ورياض الأطفال والعمل بنظام الخمس حصص الحالي حتى يوم الخميس 3 فبراير2022.

جدير بالذكر، أن فلسطين تتأثر بمنخفض جوي ماطر، أثر على غرق الشوارع وقبالة المدارس، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بعد غرق المدارس، والطلاب خلال عودتهم من المدارس.