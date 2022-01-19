انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022™

تنطلق اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث: تتوفر مجموعات متنوعة من التذاكر، بهدف استقطاب جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم، للاستمتاع بمباريات البطولة المرتقبة.

وتبدأ المرحلة الأولى عند الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت الدوحة، وتختتم في 8 من فبراير المقبل عند الواحدة ظهراً، وتتاح خلالها الفرصة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: qatar2022.qa/tickets.

وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.

وفي حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة، ثم إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم، كاملة أو جزئياً، وكذلك غير المؤهلين لشراء التذاكر، بنتيجة طلباتهم بحلول يوم الثلاثاء 8 مارس المقبل، مع الإفادة بتفاصيل الخطوات التالية، وإعلامهم بآخر موعد لدفع قيمة التذاكر المخصصة للمشجعين.

وفي ضوء القواعد التي اتبعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيع تذاكر النسخ السابقة من كأس العالم في أعوام 2010 و2014 و2018؛ يستفيد المشجعون من سكان الدولة المستضيفة للبطولة من أسعار خاصة لتذاكر الفئة الرابعة، والتي تبدأ من 40 ريال قطري لمباريات النسخة المقبلة من المونديال.

وفي تصريح له حول انطلاق أول مرحلة من مبيعات تذاكر البطولة أكد السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أن استضافة قطر لأول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي تشكل حدثاً استثنائياً يحتفي بشغف شعوب المنطقة والعالم بالساحرة المستديرة، لافتاً إلى تطلع الدولة جنباً إلى جنب مع شركاء البطولة للترحيب بالمشجعين في احتفالية تستقطب أنظار العالم.

وأضاف: "نترقب جميعاً انطلاق المونديال والترحيب بالمشجعين على أرض قطر في احتفالية كروية عالمية، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن شغفهم برياضة كرة القدم، واستكشاف ثقافة جديدة والاستمتاع لأول مرة بتجارب لا مثيل لها في قطر والمنطقة."

من جانبها قالت السيدة فاطمة سامورا، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): "لا شك أن هذه النسخة من كأس العالم هي لدولة قطر والمنطقة والعالم بأسره، ويأتي الإعلان عن انطلاق مبيعات تذاكر مباريات البطولة ليؤكد على جهود الفيفا لتحقيق هدفه في إتاحة الاستمتاع بمنافسات الساحرة المستديرة لقاعدة أوسع من جمهور كرة القدم في أنحاء العالم."

وأضافت: "العالم على موعد مع مهرجان لكرة القدم يضمن للمشجعين التعرف عن قرب على الثقافة الثرية لهذه المنطقة وتاريخها العريق من خلال منافسات البطولة المرتقبة في استادات عالمية المستوى. ونتطلع بكل شغف لهذه الفرصة التي ستجمع بين الناس من مختلف الثقافات تحت مظلة كرة القدم خلال كأس العالم قطر 2022."

ويستطيع المشجعون خلال هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء أربع مجموعات من التذاكر، تشمل تذاكر لحضور مباراة واحدة، وتتوفر لجميع المباريات بدءاً من الافتتاح حتى نهائي البطولة، إضافة إلى تذاكر جميع مباريات أحد المنتخبات المشاركة، وتستهدف المشجعين الراغبين في حضور مباريات منتخب محدد طوال البطولة، بدءاً من المباريات الثلاثة في دور المجموعات.

وتتوفر كذلك تذاكر لحضور أربع مباريات في أربعة من استادات المونديال، حيث تتيح هذه المجموعة الجديدة من التذاكر فرصة لا تضاهى للتعرف عن قرب على استادات قطر 2022 الفريدة، من خلال حضور أربع مباريات في أربعة استادات مختلفة وعلى مدى أربعة أيام متتالية، وذلك بفضل الطبيعة متقاربة المسافات التي تتميز بها قطر.

وتتاح الفرصة أمام المشجعين من ذوي الإعاقة لحضور مباريات البطولة في أجواء ملائمة، حيث تتوفر تذاكر خاصة بهذه الفئة الأساسية من المشجعين، مع إتاحة مرافق ومساحات مخصصة لذوي الإعاقة الحركية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتتوفر ضمن جميع مجموعات التذاكر الثلاثة السابقة.

وبإمكان المشجعين من داخل قطر دفع قيمة تذاكر المباريات حصرياً باستخدام بطاقات "فيزا"، بينما يمكن استخدام بطاقات "فيزا" وغيرها لسداد قيمة التذاكر للمشجعين من خارج دولة قطر. وتعد بطاقات "فيزا" الطريقة المفضلة لسداد المدفوعات الخاصة بشراء تذاكر المشجعين لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ومن المتوقع إتاحة فرصة ثانية لشراء تذاكر كأس العالم قطر 2022 قبل موعد سحب قرعة كأس العالم المقررة يوم الجمعة الأول من أبريل المقبل، وذلك وفق نظام أسبقية الشراء. وسيتوفر في وقت لاحق مزيد من المعلومات حول هذه المرحلة من المبيعات.

وسيعلن عن المزيد من مراحل بيع تذاكر المباريات بعد موعد سحب قرعة البطولة، وستشمل مجموعات إضافية من بينها تذاكر مشجعي منتخب محدد، وتتيح حضور المباراة ضمن صفوف مشجعي نفس المنتخب، وأخرى للمشجعين الراغبين في حجز مقعد في إحدى المباريات المحتملة لمنتخبهم المفضل خلال مرحلة خروج المغلوب، بما فيها المباراة النهائية.

وسيحظى المشجعون خلال مرحلة المجموعات بفرصة حضور أكثر من مباراة في يوم واحد، بفضل تقارب المسافات بين الاستادات الثمانية التي ستشهد منافسات البطولة. وسيتمكن المشجعون من تقديم طلباتهم لشراء تذاكر أكثر من مباراة في يوم واحد خلال مرحلة بيع التذاكر التي تلي إجراء القرعة.

وانطلاقاً من حرص دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على تقديم أفضل تجربة ممكنة تضمن استمتاع الجماهير بالطبيعة متقاربة المسافات، التي يتميز بها المونديال، تقرر تخفيف الشروط المتعلقة بشراء التذاكر والتي شهدتها النسخ السابقة من المونديال، حيث سيتمكن المشجع الواحد من شراء ما يصل إلى 60 تذكرة طوال منافسات البطولة، وبحد أقصى ست تذاكر لكل مباراة.

بطاقة هيَّا (بطاقة المشجع)

وتشهد بطولة كأس العالم قطر 2022 اعتماد بطاقة هيّا (بطاقة المشجع)، وهي بطاقة تعريف إلزامية لدخول المشجعين إلى دولة قطر، وتخوّل حاملها دخول الاستادات عند إبرازها إلى جانب تذكرة المباراة، كما تتيح للمشجعين استخدام وسائل النقل العام مجاناً في أيام المباريات، بالإضافة إلى الاستمتاع بباقة من المزايا والخدمات التي من شأنها إثراء تجربة جمهور البطولة.

إجراءات الوقاية من كوفيد-19

وتضع دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) صحة وسلامة المشجعين في مقدمة الأولويات. وتتولى الدولة مسؤولية تجهيز استادات البطولة بكل ما يضمن حماية جميع المشاركين في كأس العالم قطر ٢٠٢٢، من مشجعين ومنتخبات وأجهزة إدارية وفنية، وكافة الفرق العاملة في تنظيم البطولة.

ويتعين على كافة المشجعين من خارج الدولة الراغبين في حضور مباريات البطولة الاطلاع على إرشادات السفر التي تقرها السلطات القطرية، ومستجدات سياسات السفر والعودة الصادرة عن وزارة الصحة العامة. وستتوفر كافة المعلومات المتعلقة بتدابير الوقاية من كوفيد – 19 قبل وقت كاف من موعد انطلاق البطولة.