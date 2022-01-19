القيادي البطش يستقبل وفدا شبابيا في غزة ويشيد بدورهم الهام

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:23 ص
19 يناير 2022
القيادي البطش يلتقي وفد شبابي.jpg
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استقبل عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش اليوم الاربعاء 19/1/2022 وفدا شبابيا ممثلا لعدد من المراكز والهيئات الشبابية اضافة الى ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة في مكتبه في مدينة غزة.  

وخلال الزيارة استمع القيادي البطش الى  شرح من الاخوة مدراء وممثلي المراكز  عن نوع الأنشطة التي يقومون بها والاهداف التي رسموها واليات العمل التي  يسلكونها والتي تعتمد على العمل التطوعي  من فئة الشباب المتطوعين  من الرجال والنساء النشطاء الذين تملكهم حب مساعدة الاخرين من أبناء الشعب الفلسطيني  حيث تحدث الشباب عن عشرات المشاريع التطوعية التي ينفذوها في قطاع غزة المتنوعة  بين اغاثية وتنموية وتثقيفية.

 بدوره اكد الاستاذ خالد البطش  على اهمية عمل المراكز الشبابية ودور الشباب وضرورتها لخدمة المجتمع الفلسطيني.

وأشاد البطش بالجهود التي تبذلها المراكز الشبابية لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني خاصة شريحة الشباب، مشددًا على ضرورة تطوير عمل المراكز الشبابية لتكون حاضنة للشباب الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المجتمع ومخططات الاحتلال لاستهداف الشباب بمختلف الوسائل في إطار سعيه الدائم لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد البطش على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية وفصائل العمل الوطني والمؤسسات الأهلية لخدمة شريحة الشباب والارتقاء بإمكانياتهم وقدراتهم وتحصينهم ليكونوا قادرين على حماية الثوابت الفلسطينية.

 

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