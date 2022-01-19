عليان يُهاتف عائلة الشهيد الشيخ سليمان الهذالين

هاتف الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى عائلة الشيخ سليمان الهذالين، الذي ارتقى شهيداً إلى علياء المجد والخلود قبل يومين.

ونقل عليان لأسرة الهذالين تعازي الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أبو طارق النخالة، والأخوة في قيادة الحركة برحيل أيقونة المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة، مؤكداً أن الاحتلال هدف لاغتيال الشيخ الهذالين لما يمثله من قيمة وروح للمقاومة الشعبية في فلسطين.

وأضاف عليان أن مسيرة المقاومة الشعبية والتحدي في الضفة للجنود الصهاينة والمستوطنين لن تتوقف بارتقاء الشيخ شهيداً، بل ستستمر وتزداد قوة وعنفوانا.

جدير بالذكر، أن الشيخ سليمان الهذالين ارتقى شهيداً أول أمس الاثنين متأثراً بإصابته البليغة بعد تعرضه للدهس من قبل شاحنة صهيونية شرق يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.