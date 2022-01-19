بيان هام من وزارة المالية بشأن "غاز الطهي"..!

نفت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأربعاء 19/1/2022، أن يكون هناك أزمة بخصوص غاز الطهي، مؤكدةً أن الكميات المتوفرة من الغاز في قطاع غزة تكفي احتياجات القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي للرأي العام، أن الأمر متعلق فقط بانخفاض محدود في الكميات الواردة بسبب المنخفض الجوي الذي تأثرت به المنطقة في الأيام الماضية، حيث تجري المتابعة الحثيثة من قبل الإدارة العامة للبترول لكافة محطات توزيع وتعبئة الغاز منعاً لأي احتكار أو استغلال.

ودعت الوزارة، الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُثار حول نقص غاز الطهي، وأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية في وزارة المالية.