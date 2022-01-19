"8535 " اسم تم إضافتهم للمنحة القطرية الشهر الجاري ..الكحلوت توضح!

أوضحت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء 19/1/2022 ، ان "8535" مواطناً الذين تم إدراجهم ضمن المنحة القطرية الشهر الجاري كانوا من متلقي المنحة في السابق وتم إضافتهم منذ 4 شهور للاستفادة من شيكات البرنامج الوطني ، وتم اعادتهم مرة أخرى بعد استفادتهم من 4 دفعات.

وأوضحت الكحلوت خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" الامور لم تخرج من ايدينا ، ولكن ما يتعلق الموضوع بالكشوفات فإنه يتم ادرج الاسماء وارسالها للأمم المتحدة وتقوم بتدقيق الاسماء وارسالها مرة اخرى.

ونفت الكحلوت وجود أي معلومات بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية .

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت عملية صرف دفعة شهر يناير/ كانون ثاني، من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة أمس الثلاثاء.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحفي له، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 97 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.