تقرير "8535 " اسم تم إضافتهم للمنحة القطرية الشهر الجاري ..الكحلوت توضح!

أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية في غزة اليوم الاربعاء 19/1/2022 ، ان الوزارة وضعت معايير جديدة بشأن المنحة القطرية وخاصة ممثلة في الأشخاص الذين تلقوا المنحة أقل من 23 مرة او أخدوا 23 مرة ، ولديهم عدد الابناء اثنين فما فوق، موضحةً انه لا يوجد اسماء جديدة وكشف المسافرين كما هو .

وقالت الكحلوت خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أنه بخصوص الـ"8535 اسم الذين تم إدراجهم ضمن المنحة القطرية الشهر الجاري هي اسماء كانت تتلقى المنحة القطرية في السابق ولكن أضيفت الى برنامج شيكات الشؤون لأربع دفع متتالية ضمن مشروع فتم رفعهم من المنحة القطرية ، موضحاً انه وبعد توقف المشروع تم اعادتهم مجدداً للمنحة القطرية ، وهم ليسوا من مستفيدي الشؤون الاجتماعية .

وبشأن الترتيبات المنحة القطرية ، أوضح ان الامر لم يخرج من ايدينا فنحن جهة تنفيذية وتنسيقية ، ولكن الاسماء يتم ارسالها للمنحة القطرية ومنها للأمم المتحدة وبعدها تصلنا كشوفات من الامم المتحدة بعد تدقيقها .

وأشارت الكحلوت الى ان باب المراجعات مفتوح للجميع بشأن المنحة القطرية فأي شخص يواجه مشكلة يدخل على البوابة الإلكترونية في مواضع اذا لم يصله الكود المجاني الدخول للموقع المجاني للأمم المتحدة .

ونفت الكحلوت وجود أي معلومات بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية .

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت عملية صرف دفعة شهر يناير/ كانون ثاني، من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة أمس الثلاثاء.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحفي له، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 97 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.