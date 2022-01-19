الشعبية تحذر من استمرار الاحتلال في مخطط تهويد وهدم الشيخ جراح

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء 19/1/2022، من خطورة استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في تنفيذ مخطط التهويد والهدم بحي الشيخ جراح بالعاصمة القدس، داعيةً إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد المحتلين.

واعتبرت الشعبية في بيان لها أن تغيير التكتيك الاحتلالي بالاستهداف الجزئي والقضم البطيء في حي الشيخ جراح يستهدف إضعاف وإجهاض التضامن الأممي والمحلي الذي يرفض المخطط التهويد للحي.

ورأت أن استمرار تغول الاحتلال من خلال الاستناد لقرارات المحاكم والتي تشرع عمليات الهدم والتهويد وهدم المنشآت والممتلكات، يستدعي من المجتمع الدولي العمل على إنفاذ القانون الدولي وما صدر من قرارات ذات صلة بالحقوق الفلسطينية.

ودعت الجبهة الفصائل الفلسطينية كافة وخاصة حركتي فتح وحماس إلى توفير البيئة المطلوبة لإنجاح الجهود الجزائرية الجارية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، معتبرةً أن ما جرى من هدم لمنزل عائلة صالحية فجر اليوم بحي الشيخ جراح واعتقال المتواجدين فيه يجب أن يكون حافزًا لإنجاح حوار الجزائر وتحشيد كل الطاقات لمقاومة مخطط الاحتلال إزاء الحي والحقوق الفلسطينية.