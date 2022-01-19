قيادي في تيار دحلان : مركزية فتح تتعامل مع الجبهتين بسياسة العصا والجزرة

قال د. أسامة الفرا القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح ، اليوم الأربعاء 19/1/2022، إن "مركزية عباس تتعامل مع الجبهتين الشعبية والديمقراطية بسياسة العصا والجزرة".

وتعقيباً على قرارات اجتماع مركزية فتح، أضاف الفرا في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، "الأخ عزام الأحمد يقول بأن هيئة المجلس الوطني تعتبر مستقيلة، بعدما أعلن رئيس المجلس سليم الزعنون استقالته من منصبه".

وتابع، "لا أعرف من أين جاء الأخ عزام بهذه الفتوى خاصة، وأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني في المادة ٤تنص على أن انتخابات أعضاء المكتب سرية وهي فردية ، وبالتالي انتخاب اعضاء مكتب رئاسة المجلس ليس مرتبطًا برئيس المجلس".

وأردف، "فتوى عزام بمثابة العصا للجبهة الشعبية التي لا ترغب في حضور جلسة المجلس الوطني القادمة، والجزرة للجبهة الديمقراطية لإغرائها للحضور وأن منصب نائب رئيس المجلس سيكون من نصيبها بدلًا من الجبهة الشعبية، ما هكذا يا أخ عزام تورد الإبل".