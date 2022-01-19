الاحتلال يُعيد اعتقال محرري الجهاد في جنين والخليل

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 19/1/2022، حملة مداهمة واقتحام واسعة، لعدد من منازل المواطنين في مدن الضفة المحتلة.

فقد اعتقلت عدداً من محرري حركة الجهاد الإسلامي، وهم: عز الدين جميل صالح (33 عاماً)، من بلدة العرقة، والمحررين مهدي جميل العاصي (30 عاماً) ومصطفى لامس صبح (35 عاماً) من بلدة برقين، وجميعهم من جنين المحتلة، وأمضوا عدة سنوات في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت المحرر محمد رفعت الصليبي (20 عاماً)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقل وهو قاصر عام 2019م، كما اعتقل العام الماضي، وأمضى ما مجموعه 20 شهراً في سجون الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة المداهمات والاعتقالات بحق الأسرى والمحررين والكوادر في الضفة المحتلة.