أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 19/1/2022

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارها، اليوم الأربعاء 19/1/2022، وذلك عقب ارتفاع تراوحت قيمته بين 20 و30 قرشا في تسعيرة يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات والتي وصلت "رؤيا"، فقد استقر سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين عند 37.2 دينارا، والشراء عند 35.7 دينارا.

كما استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط عند 43.6 دينارا، والشراء عند 41.1 دينارا، أيضا استقر بيع وشراء عيار 18 عند 33.3 و30.3 دينارا على التوالي.

عالميا، تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 19 يناير، لتتجه نحو أدنى مستوياتها في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عامين بفعل توقعات رفع الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل كبير، وهو خفض من جاذبية المعدن النفيس.

ويترقب المتعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 25 و26 كانون الثاني/يناير الجاري، ويتوقعون نهجا أكثر حدة في مواجهة التضخم المستمر، وهو الأعلى في قرابة 40 عاما عند 7 في المئة.

أسعار الذهب

هذا وانخفض سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1810.90 دولارات للأونصة، وذلك بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1805 دولارات للأونصة أمس الثلاثاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1810.80 دولارات.

هذا ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم، لكن زيادة أسعار الفائدة تميل إلى التأثير على المعدن النفيس.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها في عامين، فيما سجل مؤشر الدولار أمس أكبر مكاسبه اليومية في أربعة أسابيع، مما رفع تكلفة حيازة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.41 دولارا للأونصة، وهبط البلاتين 0.8 في المئة إلى 973.64 دولارا، ونزل البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1889.46 دولارا.