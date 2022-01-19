الأردن : هذه المناطق ستطالها الثلوج

ما أن تم الإعلان عن تأثر الاردن اليوم بمنخفض جوي عميق وتوفر فرصة لتساقط الثلوج على المناطق التي ترتفع عن سطح المطر بدءً من ارتفاع 800 متر ، حتى بدأت الاستفسارات من المواطنين حول فرص مشاهدة الثلوج في مناطقهم
حيث بدأت الكثير من التساؤلات حول إرتفاعات المناطق التي يعيشون فيها وفرص هطول وتراكم الثلوج على مناطقهم
ونقدم لكم تاليا قائمة بارتفاعات المدن والمناطق في الاردن عن سطح البحر، لمعرفة المناطق التي يتوقع هطول الثلوج عليها تبعا لارتفاعها عن سطح البحر :
محافظة العاصمة
المنطقة الارتفاع بالمتر
صافوط 800
صويلح 1097-1000
تلاع العلي 1200-1100
الجبيهة 1100-1000
بيادر وادي السير 920-900
أبو نصير 1030
أبو علندا 980
طاب كراع 970
دابوق 1050
خلـــدا 1050-1000
الاذاعه والتلفزيون 950
ام السماق 1050
العبدلي 905-850
مرج الحمام 942
الجامعه الأردنيه 1050
الاشرفيه 930
جبل النصر 750
جبل النزهة 900
ماركا 800-750
عبدون 950-930
جبل الحسين 910-850
سحاب 870
الموقر 910-880
ناعور 910
دابوق 1050
عرجان 900
الرابية 1000
طبربور 983-850
الشميساني 980
القويسمة 900
أم اذينة 980
ام السماق 1020
الصويفية 980
ضاحية الرشيد 1055
جاوا 980
ضاحية الامير راشد 980
جبل الزهور 920-850
جبل المريخ 900-830
جبل النظيف 840-780
جبل الاخضر 890-830
حي نزال 900-800
حي الذراع 920-890
المهاجرين 800
المنارة 900-820
ام نواره 920-850
حي ام تينة 900-850
العودة 900-840
جيل الاشرفية 930-850
الجوفة 850-750
جبل التاج 880-750
جبل النصر 770-750
جبل الحديد 970-785
ام الحيران 950-920
مخيم النصر 815-720
حي الأمير حسن 815-750
الربوة 900-830
حي هملان 900-830
مجمع رغدان 730
ماركا الجنوبية 800-780
مطار عمان المدني 780-760
الرقيم 940-730
ماركا الشمالية 795-750
ضاحية الأمن العام 775-760
المحطة 750-720
الهاشمي الشمالي 820-750
الهاشمي الجنوبي 800-740
جبل نايفه 860-820
وادي الحدادة 850-760
جبل النزهة 900-800
ضاحية الأمير حسن 920
الحرشة 870
محافظة مادبا
المنطقة الارتفاع بالمتر
ذيبان وبني حميدة 680-750
مادبا 740-830
الفيصلية 810-840
ماعين 830-880
المأمونية ش/ج 770-820
أم البساتين 790-910
حسبان وجرينة 770-830
العال والسامك 790-910
محافظة الزرقاء
المنطقة الارتفاع بالمتر
الزرقاء 570-660
الأزرق 520-540
بيرين 650-800
محافظة البلقاء
المنطقة الارتفاع بالمتر
السلط 740-1060
دير علا -240/-220
الشونة الجنوبية -160/-240
الصبيحي 480-500
الطف/إسكان المغاريب 1000-1018
النبي يوشع 1000-1108
علان 550-700
ماحص 790-810
الفحيص/البلد 740-900
الفحيص/العلالي 900-1050
محافظات إربد وجرش وعجلون
المنطقة الارتفاع بالمتر
كفريوبا 700-750
دير أبي سعيد 280-400
سمر 440-470
جرش 520-750
ساكب 900-1200
سوف 700-1247
الرمثا 490-550
عجلون 800-1000
عنجرة 800-1247
الشونة الشمالية 220/-140
المزار الشمالي790 -880
الطيبة 360-420
كفرنجة 850-780
كفر أسد 320-360
محافظة الكرك
المنطقة الارتفاع بالمتر
الكرك 960-1060
عي 850-1150
غور الصافي -380/-330
غور المزرعة -350/-340
فقوع 860-910
المزار الجنوبي 860-910
القصر 1170-1308
الربة 920-960
مستشفى الأمير علي 1100
محافظة الطفيلة
المنطقة الارتفاع بالمتر
الطفيلة 900-1140
بصيرا 1020-1200
الحسا 800-850
الرشادية 1200-1605
محافظة معان
المنطقة الارتفاع بالمتر
معان 1100-1140
الشوبك 1360-1460
وادي موسى 900-1400
القويرة 810 830
الطيبة الجنوبية 1050-1400
جبل مبرك 1727
ايل 1430-1450
الحسينية 1050-1070
العقبة 6 متر