الأردن : هذه المناطق ستطالها الثلوج

ما أن تم الإعلان عن تأثر الاردن اليوم بمنخفض جوي عميق وتوفر فرصة لتساقط الثلوج على المناطق التي ترتفع عن سطح المطر بدءً من ارتفاع 800 متر ، حتى بدأت الاستفسارات من المواطنين حول فرص مشاهدة الثلوج في مناطقهم

حيث بدأت الكثير من التساؤلات حول إرتفاعات المناطق التي يعيشون فيها وفرص هطول وتراكم الثلوج على مناطقهم

ونقدم لكم تاليا قائمة بارتفاعات المدن والمناطق في الاردن عن سطح البحر، لمعرفة المناطق التي يتوقع هطول الثلوج عليها تبعا لارتفاعها عن سطح البحر :

محافظة العاصمة

المنطقة الارتفاع بالمتر

صافوط 800

صويلح 1097-1000

تلاع العلي 1200-1100

الجبيهة 1100-1000

بيادر وادي السير 920-900

أبو نصير 1030

أبو علندا 980

طاب كراع 970

دابوق 1050

خلـــدا 1050-1000

الاذاعه والتلفزيون 950

ام السماق 1050

العبدلي 905-850

مرج الحمام 942

الجامعه الأردنيه 1050

الاشرفيه 930

جبل النصر 750

جبل النزهة 900

ماركا 800-750

عبدون 950-930

جبل الحسين 910-850

سحاب 870

الموقر 910-880

ناعور 910

دابوق 1050

عرجان 900

الرابية 1000

طبربور 983-850

الشميساني 980

القويسمة 900

أم اذينة 980

ام السماق 1020

الصويفية 980

ضاحية الرشيد 1055

جاوا 980

ضاحية الامير راشد 980

جبل الزهور 920-850

جبل المريخ 900-830

جبل النظيف 840-780

جبل الاخضر 890-830

حي نزال 900-800

حي الذراع 920-890

المهاجرين 800

المنارة 900-820

ام نواره 920-850

حي ام تينة 900-850

العودة 900-840

جيل الاشرفية 930-850

الجوفة 850-750

جبل التاج 880-750

جبل النصر 770-750

جبل الحديد 970-785

ام الحيران 950-920

مخيم النصر 815-720

حي الأمير حسن 815-750

الربوة 900-830

حي هملان 900-830

مجمع رغدان 730

ماركا الجنوبية 800-780

مطار عمان المدني 780-760

الرقيم 940-730

ماركا الشمالية 795-750

ضاحية الأمن العام 775-760

المحطة 750-720

الهاشمي الشمالي 820-750

الهاشمي الجنوبي 800-740

جبل نايفه 860-820

وادي الحدادة 850-760

جبل النزهة 900-800

ضاحية الأمير حسن 920

الحرشة 870

محافظة مادبا

المنطقة الارتفاع بالمتر

ذيبان وبني حميدة 680-750

مادبا 740-830

الفيصلية 810-840

ماعين 830-880

المأمونية ش/ج 770-820

أم البساتين 790-910

حسبان وجرينة 770-830

العال والسامك 790-910

محافظة الزرقاء

المنطقة الارتفاع بالمتر

الزرقاء 570-660

الأزرق 520-540

بيرين 650-800

محافظة البلقاء

المنطقة الارتفاع بالمتر

السلط 740-1060

دير علا -240/-220

الشونة الجنوبية -160/-240

الصبيحي 480-500

الطف/إسكان المغاريب 1000-1018

النبي يوشع 1000-1108

علان 550-700

ماحص 790-810

الفحيص/البلد 740-900

الفحيص/العلالي 900-1050

محافظات إربد وجرش وعجلون

المنطقة الارتفاع بالمتر

كفريوبا 700-750

دير أبي سعيد 280-400

سمر 440-470

جرش 520-750

ساكب 900-1200

سوف 700-1247

الرمثا 490-550

عجلون 800-1000

عنجرة 800-1247

الشونة الشمالية 220/-140

المزار الشمالي790 -880

الطيبة 360-420

كفرنجة 850-780

كفر أسد 320-360

محافظة الكرك

المنطقة الارتفاع بالمتر

الكرك 960-1060

عي 850-1150

غور الصافي -380/-330

غور المزرعة -350/-340

فقوع 860-910

المزار الجنوبي 860-910

القصر 1170-1308

الربة 920-960

مستشفى الأمير علي 1100

محافظة الطفيلة

المنطقة الارتفاع بالمتر

الطفيلة 900-1140

بصيرا 1020-1200

الحسا 800-850

الرشادية 1200-1605

محافظة معان

المنطقة الارتفاع بالمتر

معان 1100-1140

الشوبك 1360-1460

وادي موسى 900-1400

القويرة 810 830

الطيبة الجنوبية 1050-1400

جبل مبرك 1727

ايل 1430-1450

الحسينية 1050-1070

العقبة 6 متر