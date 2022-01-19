رئيسي: زيارة موسكو يمكن أن تشكّل نقطة تحوّل في العلاقات

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء 19/1/2022، إنّ زيارته الحالية إلى موسكو يمكن أن تكون "نقطة تحوّل لكل علاقات بلاده مع روسيا، نظراً إلى حجم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات".

وقال رئيسي قُبيل مغادرته طهران:"أنّ إيران وروسيا تُعتبران دولتان مهمتان وقويتان، ولهما ثقلهما في المنطقة، والمحادثات بين البلدين ستترك تأثيراً في ضمان أمن المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإقلیمیة".

وتابع: "نحن وروسيا أعضاء في العديد من المنظمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، کمنظمة شنغهاي للتعاون. لروسيا دور مهم في هذه المنظمات، وهي تؤدي دوراً محورياً في الاتحاد الأوراسي. لذلك، إنّ التعاون معها من شأنه أن يترك تأثيره في تعزيز الخطوات التجارية والاقتصادية المشتركة".

ولفت إلى أنّ المصالح المشتركة بين إيران وروسيا في المنطقة "ستضمن الأمن وتضع حداً لنهج الأحادية في المنطقة. ويمكن للبلدین توظيف إمكانياتهما لتحسين الأوضاع في المنطقة".

ويعقد رئيسي قمةً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن يبحث الرئيسان "مجمل قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك إنجاز مشاريع مشتركة في المجال التجاري والاقتصادي، فضلاً عن الموضوعات الدولية والإقليمية الملحّة"، وفق ما ذكر الكرملين في بيان.

وقال السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إنّ "هذه الزيارة مهمة للغاية في الوضع الحالي"، مضيفاً في معرض حديثه عن آفاق توقيع اتفاق بشأن التعاون العسكري التقني خلال الزيارة إنّه "لن يجري توقيع أي وثائق أو اتفاقيات خلال هذه الزيارة. سيكون لقاء بين الرئيسين، وسوف يناقشون مواضيع مختلفة".

ومن المقرر، أن يلتقي رئيسي أيضاً برجال أعمال روس وإيرانيين، وسيتحدث في مجلس الدوما وفي جامعة موسكو، كما سيقوم بزيارة للجامع التاريخي ويلتقي الإدارة الدينية لمسلمي روسيا.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيسي إلى روسيا بعد انتخابه رئيساً، في آب/أغسطس الماضي، وبذلك ستكون موسكو أول عاصمة أجنبية يزورها رسمياً بصفة رئيس دولة. كما ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد.