تيار دحلان يشن انتقادات لاذعة على تعيينات المركزية والوطني القائمة على التوريث

أكد عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديموقراطي في حركة فتح اليوم الاربعاء 19/1/2022، أن خاطفي حركة فتح يواصلون عبثهم بالقواعد التي تأسست عليها ديمقراطية غابة البنادق، وتستمر مؤامرة سرقة الحركة عبر مصادرة قرار الفتحاويين جميعاً بتسمية مرشحي الحركة لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني

وقال محسن تعقيباً على تعيين اعضاء للجنة المركزية ، ان اختيار كل من حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية وروحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، والإبقاء على محمود عباس رئيساً لتنفيذية المنظمة وعضوية عزام الأحمد فيها، ضمن سيناريو التوريث الذي بات مكشوفاً ويستخف بكوادر الحركة وأعضائها الذين جرى تغييبهم قسراً عن مراكز صنع القرار وتهميشهم بطريقةٍ فجّةٍ ووقحة.

واعتبر ان استباق مركزية (ما يسمى بالمؤتمر السابع) الأحداث عبر التمادي في ملء عناوين المؤسسة المغيّبة سعياً لتكريس فراغها من أي دور، وجعلها غير ذات صلة بالقضية الوطنية، ونيتهم الاستفراد بكل شيء، كي يكتمل سيناريو النفق المظلم الذي أدخلوا فيه فتح لخدمة أهدافهم الشخصية، ويقطعوا الطريق أمام أي وفاقٍ وطنيٍ يُرتجى من الحوار المرتقب الذي دعا له الأشقاء في الجزائر.