بالصور والفيديو ..الثلوج تغطي جبال الجولان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:51 ص
19 يناير 2022
ثلوج.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر


ثلوج في الجولان.jpg
الثلوج.jpg
الثلوج اليوم.jpg
 

 

#منخفض جوي #راصد جوي #الثلوج #امطار #طقس فلسطين

متعلقات