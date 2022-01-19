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تفاصيل الخبر
بالصور والفيديو ..الثلوج تغطي جبال الجولان
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:51 ص
19 يناير 2022
#منخفض جوي
#راصد جوي
#الثلوج
#امطار
#طقس فلسطين
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