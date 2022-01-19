سعر جرام الذهب اليوم في فلسطين الدينار والشيكل

يعاني سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 19/1/2022، من استقرار متواصل على الارتفاع مع استمرار انخفاض الدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضاً الدولار الأمريكي، وجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 182.52 شيكل $58.27

سعر الذهب عيار 22 167.31 شيكل $53.42

اسعار الذهب عيار 21 159.71 شيكل $50.99

اسعار الذهب عيار 18 136.89 شيكل $43.71

سعر الذهب عيار 14 106.47 شيكل $33.99

سعر الذهب عيار 12 91.26 شيكل $29.14

اسعار أوقية الذهب 5,676 شيكل $1,812

اسعار جنيه الذهب 1,278 شيكل $407.92

اسعار كيلو الذهب 182,517 شيكل $58,273

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 يناير 182.77 159.93 137.08 106.62 91.38

17 يناير 182.02 159.27 136.52 106.18 91.01

16 يناير 181.75 159.03 136.31 106.02 90.87

15 يناير 181.75 159.04 136.32 106.02 90.88

14 يناير 181.61 158.92 136.21 105.94 90.81

13 يناير 182.33 159.54 136.75 106.36 91.16

12 يناير 182.62 159.80 136.97 106.53 91.31

11 يناير 182.34 159.55 136.75 106.36 91.17

10 يناير 181.91 159.18 136.43 106.11 90.96

9 يناير 180.08 157.57 135.06 105.05 90.04