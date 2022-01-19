سعر جرام الذهب اليوم في فلسطين الدينار والشيكل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:36 ص
19 يناير 2022
الذهب - سعر الذهب.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

يعاني سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 19/1/2022، من استقرار متواصل على الارتفاع مع استمرار انخفاض الدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضاً الدولار الأمريكي، وجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      182.52 شيكل      $58.27

سعر الذهب عيار 22 167.31 شيكل      $53.42

اسعار الذهب عيار 21      159.71 شيكل      $50.99

اسعار الذهب عيار 18      136.89 شيكل      $43.71

سعر الذهب عيار 14 106.47 شيكل      $33.99

سعر الذهب عيار 12 91.26 شيكل $29.14

اسعار أوقية الذهب   5,676 شيكل $1,812

اسعار جنيه الذهب   1,278 شيكل $407.92

اسعار كيلو الذهب    182,517 شيكل     $58,273

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

18 يناير     182.77     159.93     137.08     106.62     91.38

17 يناير     182.02     159.27     136.52     106.18     91.01

16 يناير     181.75     159.03     136.31     106.02     90.87

15 يناير     181.75     159.04     136.32     106.02     90.88

14 يناير     181.61     158.92     136.21     105.94     90.81

13 يناير     182.33     159.54     136.75     106.36     91.16

12 يناير     182.62     159.80     136.97     106.53     91.31

11 يناير     182.34     159.55     136.75     106.36     91.17

10 يناير     181.91     159.18     136.43     106.11     90.96

9 يناير       180.08     157.57     135.06     105.05     90.04

#سعر الذهب #سعر الذهب في فلسطين #سعر جرام الذهب اليوم #سعر جرام الذهب اليوم في فلسطين #سعر الذهب في فلسطين اليوم بالدينار

متعلقات