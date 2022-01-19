اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 19/1/2022، اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة.
وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من:
١. المحرر عز الدين صالح- العرقة قرب جنين
٢. المحرر مهدي العاصي- برقين غرب جنين
٣. المحرر مصطفى صبح- برقين
٤. سفيان ياسر فاخوري- جبع جنوب جنين
٥. مراد فريد بلشة- جبع
٦. عز بسام حمامرة- جبع
٧. الفتى عهد أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل
٨. المحرر عبد الله مبارك- مخيم الجلزون شمال رام الله
٩. الفتى محمد رفعت الصليبي- بيت أمر
وفي ذات الإطار، اعتقل الاحتلال ٢٦ شخصاً من عائلة صالحية المقدسية والمتضامنين معها؛ بعد اقتحام وهدم منزلهم والاعتداء عليهم في حي الشيخ جراح.