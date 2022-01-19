اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 19/1/2022، اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من:

١. المحرر عز الدين صالح- العرقة قرب جنين

٢. المحرر مهدي العاصي- برقين غرب جنين

٣. المحرر مصطفى صبح- برقين

٤. سفيان ياسر فاخوري- جبع جنوب جنين

٥. مراد فريد بلشة- جبع

٦. عز بسام حمامرة- جبع

٧. الفتى عهد أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل

٨. المحرر عبد الله مبارك- مخيم الجلزون شمال رام الله

٩. الفتى محمد رفعت الصليبي- بيت أمر

وفي ذات الإطار، اعتقل الاحتلال ٢٦ شخصاً من عائلة صالحية المقدسية والمتضامنين معها؛ بعد اقتحام وهدم منزلهم والاعتداء عليهم في حي الشيخ جراح.