هل يُساعد الماء بالليمون على إنقاص الوزن؟

يسبب الوزن الزائد العديد من الأمراض، من أمراض القلب والأوعية الدموية إلى مرض السكري.

في هذا الصدد، يقدم خبير التغذية والتغذية بينار ديميركايا التركي نصائح حول التغذية السليمة ويتحدث عن بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة: "إضافة الليمون إلى الماء لن يساعدك على إنقاص الوزن، والخبز بحد ذاته لا يسبب زيادة الوزن".

في الأيام التي نقضيها في المنزل، وخاصة بسبب الوباء، لا نتحرك بما يكفي ونستهلك المزيد من الطعام بدافع الملل. عندما يضاف سوء التغذية إلى ذلك، تصبح زيادة الوزن حتمية. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في المناعة، بالإضافة إلى فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، يسبب العديد من الأمراض الأخرى، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وفقًا لخبير التغذية والحمية، فإن فقدان الوزن ممكن أيضًا من خلال تقوية المناعة، في حين يجب أن يكون النظام الغذائي فرديًا. ويلاحظ الخبير أنه ليس كل نظام غذائي مناسب للجميع، ومن الممكن إنقاص الوزن دون احتساب السعرات الحرارية. قدم الخبير توصيات بشأن التغذية السليمة ودحض بعض الأساطير.

السمك ضد الاكتئاب

في فصل الشتاء، تكون أشعة الشمس أقل. يعد نقص ضوء الشمس من بين العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، ويمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى زيادة الوزن. في هذا الصدد، من المفيد تضمين الأطعمة الغنية بأوميغا 3 مثل الجوز وبذور الكتان والأسماك في نظامك الغذائي.

للمناعة - البقدونس

نظرًا لأنه من المهم الحفاظ على المناعة أثناء فترة الإصابة بفيروس كورونا ونزلات البرد والإنفلونزا الموسمية التي تنخفض خلال أشهر الشتاء، فأنت بحاجة إلى الاهتمام بالحصول على الزنك وفيتامين سي الأطعمة مثل البقدونس والبيض والشوفان والبنجر والأفوكادو والبروكلي والكيوي ومعجون السمسم وبذور اليقطين تقوي جهاز المناعة وتحافظ على لياقتك.

النظام الغذائي فردي

كل شخص لديه احتياجات وعادات وأيض مختلفة وكذلك العمر والعوامل الوراثية. لا ينصح ببعض الحميات الغذائية لبعض الحالات الطبية، مثل مرض السكري ومرض هاشيموتو. يجب أن يكون النظام الغذائي فرديًا لكل شخص.

أسطورة الجبن بحجم علبة الثقاب

يمكن أن تعطي الأنظمة الغذائية التي تحسب السعرات الحرارية نتائج غير صحيحة. في السابق، كان بإمكانك سماع وصفات إنقاص الوزن في كل مكان: "قطعة من الجبن بحجم علبة الثقاب وخمسة زيتون" أو "تناول الطعام بدون كربوهيدرات". ومع ذلك، كل هذا خطأ، لأنه يضر الصحة، والنظام الغذائي لا يعني الأكل غير الصحي. إذا كان جسمك ضعيفًا، فلن يساعدك الجسم النحيف.

خبز وليمون

الخبز في حد ذاته لا يسبب زيادة الوزن وغير ضار. يجب ألا ننسى أن كل شيء يعتمد على نوع الخبز والمنتجات التي يتم دمجها معها. بالإضافة إلى ذلك، هناك مفهوم خاطئ آخر في المجتمع: خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن إضافة الليمون إلى الماء لا يساعد على إنقاص الوزن، ولكنه يساهم فقط في زيادة فيتامين سي. فيتامين سي مهم للمناعة، لكن فائضه يفرز من الجسم.