سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19 يناير 2022، يختلف سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في جمهورية مصر العربية، إذ أن سعر صرفه يختلف عند التوجه إلى البنك، أو السوق السوداء أو شركات الصرافة، كما أن استقر متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، الأربعاء، 19 يناير 2022 في البنوك، وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهو سعر مرتفع نوعا ما.

ولا يدخر فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أي جهد لوضع المواطن المصري في قلب المتغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19 يناير 2022، إذ بلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفقا لموقع البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

وتتفاوت أسعار الصرف وفق التعامل مع السوق السوداء، وشركات ومكاتب الصرافة، وكذلك وفق البنوك المنتشرة في جمهورية مصر العربية، إذ أن كل جانب من تلك المصارف لهم سعر خاص يتعاملون به وفق المعطيات والسياسات التي تُملى عليهم.

البنك الأهلي المصري، والذي يُعد أكبر بنك حكومي في جمهورية مصر، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات اليومية لديه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.، وهو سعر يتم التعامل به منذ يوم أمس السبت 15 يناير 2022.

سعر صرف الدولار في مصر

أما في البنك التجاري الدولي الذي يعد أكبر بنك خاص في مصر، فقد استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع لدى المستهلك المصري.

وقبل سنوات قررت الجهات ذات العلاقة في مصر تعويم الجنيه المصري في التعاملات اليومية، بسبب الانخفاض الذي طرأ على سعره مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

ومن جهة أخرى، ووفقا لموقع البنك المركزي المصري، فقد استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 17.94 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع.