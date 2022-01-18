واشنطن توصي رعاياها بعدم السفر لـ"إسرائيل" بسبب تفشي "كورونا"

أوصت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الثلاثاء، رعاياها الأمريكيين في جميع دول العالم بعدم السفر إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحذرت الولايات المتحدة، مواطنيها من السفر إلى "إسرائيل" و21 دولة بسبب تفشي عدوى "كوفيد-19" المتحور الجديد "أوميكرون".

وسجلت وزارة صحة الاحتلال يوم الاحد الماضي، 62,210 إصابة جديدة بـ"فيروس كورونا"، في حين بلغت الإصابات المسجلة أمس الإثنين، 65,259 حالة.

وكانت القناة 7 العبرية، قد ذكرت اليوم، إنه تم إدخال 498 مصابا بكورونا في "إسرائيل" في حالة خطيرة إلى المستشفيات، من بينهم 135 في وضع حرج، و 100 على أجهزة التنفس.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "12,634 مصابًا بفيروس كورونا في صفوف قوات الجيش، وهناك 10,122 آخرين يخضعون للحجر الصحي".