عدنان: سلمان الهذالين كان يمثل كل الأحرار والثوار وقائد حقيقي للفلسطينيين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خضر عدنان، اليوم الثلاثاء، أن سلمان الهذالين كان "يمثل كل الأحرار والثوار وقائد حقيقي لكل الفصائل الفلسطينية، لأنه كان يفرح كثرًا كلما ضربت المقاومة في قطاع غزة مدن الاحتلال الإسرائيلي، بالصواريخ.

وقال عدنان، في كلمة له خلال تشييع جثمان الشيخ الهذالين: إن "سلطات الاحتلال طالبت من مشيخة الهذالين بالخروج من قرية أم الخير إلى مسافر يطا جنوب مدينة الخليل"، موضحًا أن تلك الخطوات "الإسرائيلية" يهدف الاحتلال من ورائها إلى "إفراغ القرية من سكانيها إلى مراكز المدن".

وأضاف: إن "استشهاد الشيخ الهذالين، يذكرنا بالشهداء الشيوخ الكبار بعمر المختار الليبي، وعز الدين القسام السوري، وفرحان السعدي الفلسطيني".

وشيعت جماهير كبيرة من أبناء شعبنا في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، اليوم، جثمان الشهيد المسن سليمان الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا.

وقد استشهد أمس الهذالين، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا، بعد أن دهسته مركبة تابعة للاحتلال، في الخامس من الشهر الجاري.