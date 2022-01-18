اختيار الأكاديمي الفلسطيني زياد مدوخ كشخصية العام للشخصيات الناطقة باللغة الفرنسية بالشرق الأوسط

اختار التجمع الدولي لخبراء إراسموس إكسبرتز التربوي للبحث العلمي ومقره فرنسا الأكاديمي والكاتب الدكتور الفلسطيني من قطاع غزة زياد حسن مدوخ كشخصية العام 2021 للشخصيات الناطقة باللغة الفرنسية في منطقة الشرق الاوسط.

وتم هذا الاختيار في الاجتماع السنوي للتجمع الذي تم عقده في فرنسا عبر الزوم بتاريخ 12 يناير الجاري، بحضور العشرات من أعضاء التجمع من مختلف دول العالم، والأكاديمي الفلسطيني عضو اللجنة العلمية للتجمع منذ 2013.

ومنح التجمع الدولي الأكاديمي الفلسطيني شهادة استحقاق وتميز لنشاطاته العلمية وإنجازاته المميزة باللغة الفرنسية في قطاع غزة العام الماضي وأهمها إصداره كتاب في باريس عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وبالتالي يصبح أول كاتب فلسطيني يصدر أكثر من عشر كتب باللغة الفرنسية، وتنظيمه مخيمات صيفية وأنشطة دعم نفسي لأطفال قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي مباشرة، ونجاحه في تشغيل العديد من خريجي اللغة الفرنسية في مدارس ورياض أطفال في قطاع غزة، كذلك تنظيمه العشرات من اللقاءات الثقافية والأدبية عبر الزوم بين مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة وشخصيات من دول ناطقة باللغة الفرنسية، بالإضافة لأبحاثه العلمية ومشاركته في مؤتمرات دولية في جامعات محلية ودولية.

وقال زياد مدوخ بأن هذا التكريم الجديد في فرنسا والعالم سوف يشجعه على مواصلة نضاله اليومي بالتعليم والكلمة والشعر والكتابة من أجل إيصال صوت الحق الفلسطيني للعام الخارجي وفضح السياسة العدوانية للاحتلال.

ويعتبر زياد مدوخ من الشخصيات التربوية والاكاديمية والادبية المعروفة في الدول الناطقة باللغة الفرنسية، وشارك في عشرات المؤتمرات العلمية والتربوية العالمية ونشر العديد من الدراسات والابحاث العلمية.

كما نشر أكثر من 12 كتاب وديوان شعر باللغة الفرنسية وتم تكريمه من الحكومة الفرنسية وجامعات وجمعيات فرنسية وناطقة باللغة الفرنسية. كما حصل على العديد من الجوائز الادبية والعلمية الدولية.