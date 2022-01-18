طالع الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، تواردت أخبار عديدة صادرة عن مصادر ومسؤولين مصريين تتحدث أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرار برفع الحد الأدنى للأجور في الأراضي المصرية إلى 2700 جنيه، وهو ما يلقى ترحيبا كبيرا من العمال والمواطنين المصريين، إلا أن الآلاف من الموظفين والصحفيين والكاتب تشاءموا من القرار كونه لن يطبق على أرض الواقع بسبب ما تمر به مصر وخاصة الشركات المتعثرة جراء جائحة كورونا.

وفور اصدار القرار من قبل الرئاسة المصرية، باشر موظفو القطاع الخاص والعمال بشكل عام للبح عن طالع الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، فهذا المبلغ الذي قرره الرئيس المصري يعد كبيرا بالنسبة للعمال المصريين الذين بالكاد يتقاضون ال 1000 جنيه في الشهر الواحد في أحسن الأحوال.

طالع الحد الأدنى للأجور في مصر 2022

وقام فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بالبحث عن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بحقيقة رفع الحد الأدنى للأجور ل 2700 جنيه مصري، ووضعه للناس في مصر.

وتجاوز عدد سكان مصر الـ 100 مليون نسمة، وفق التقارير الصادر عن الجمهورية، كما الجنيه المصري هبط منذ سنوات مقابل الشيكل الإسرائيلي، إذ أن الشيكل الواحد يعادل نحو 5 جنيهات من العملة المصرية.

الحد الأدنى للأجور في مصر 2022

وأقدمت الجهات ذات العلاقة في مصر على تحرير سعر صرف عملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية منذ سنوات عدة، أو ما يعرف بـ "التعويم"، حين قرر البنك المركزي ترك الجنيه لآليات العرض والطلب دون تدخل منه في تحديد سعره.

وعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار تعويم الجنيه المصري خطوة ضرورية لإصلاح الاقتصاد، وحل مشاكله، وأنه سيضخم من فرص التصدير.

قرار مصر رفع الحد الأدنى للأجور خلال عام 2022

وتعتمد مصر في دخلها على قناة السويس التي تدر عليها أموالا طائلة تساعد في تحسين اقتصادها الذي يشهد ضعاف كبيرة بين فترة وأخرى.