اندلاع مواجهات بين مواطنين والاحتلال في بيتا

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء، على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وخرج المواطنون إلى مدخل البلدة للتصدي لاعتداءات محتملة للمستوطنين على البلدة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وقمعت قوات الاحتلال المواطنين بإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، بأن المواطنين خرجوا للتصدي لمسيرات دعت اليها جماعات المستوطنين، مساء اليوم، تحت عنوان "(إسرائيل) في خطر.. نريد يهودية الدولة".

وقال دغلس، إن مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بيتا بين قوات الاحتلال والشبان، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وأكد أن مسيرات للمستوطنين انطلقت من حاجز زعترة العسكري باتجاه حاجز حوارة، اضافة الى تجمعات أخرى على مفترقات الطرق بين محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت.